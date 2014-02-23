Пожар в Петроградском районе тушат по повышенному рангу

В жилом доме на шестом этаже полыхает на площади 98 квадратных метров.

В Петроградском районе произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании по адресу: улица Большая Зеленина, 26, поступила на пульт спасателей 28 августа в 07:17.

В жилом доме на шестом этаже полыхает на площади 98 квадратных метров. В 07:50 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В настоящее время сведений о пострадавших нет.

Ликвидируют горение 24 человека личного состава и пять единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре на улице Освобождения в Красносельском районе погиб мужчина. В однокомнатной квартире горела обстановка на площади 4 квадратных метра.

Фото: Piter.TV