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Пожар в Петроградском районе тушат по повышенному рангу
Сегодня, 8:48
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Пожар в Петроградском районе тушат по повышенному рангу

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В жилом доме на шестом этаже полыхает на площади 98 квадратных метров.

В Петроградском районе произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу, информация о возгорании по адресу: улица Большая Зеленина, 26, поступила на пульт спасателей 28 августа в 07:17. 

В жилом доме на шестом этаже полыхает на площади 98 квадратных метров. В 07:50 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС. В настоящее время сведений о пострадавших нет. 

Ликвидируют горение 24 человека личного состава и пять единиц техники. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что при пожаре на улице Освобождения в Красносельском районе погиб мужчина. В однокомнатной квартире горела обстановка на площади 4 квадратных метра.

Фото: Piter.TV 

Теги: петроградский район, пожар
Категории: Новости СПб, Пожар, Происшествия, Лента новостей,

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