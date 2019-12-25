Mitsubishi вспыхнул на ходу на КАД во Всеволожском районе

Благодаря оперативным действиям водителя и пассажиров, никто не пострадал.

В Ленинградской области на Кольцевой автодороге произошло возгорание автомобиля. 5 октября около 09:30 утра на 53-м километре внутреннего кольца КАД во Всеволожском районе загорелся Mitsubishi Mirage прямо во время движения.

Как сообщает пресс-служба "Леноблпожспас", очаг возгорания возник в моторном отсеке, где пламя охватило около одного квадратного метра. Затем огонь перекинулся в салон, повредив еще около 0,5 квадратного метра. Благодаря оперативным действиям водителя и пассажиров, никто не пострадал.

С огнем боролись сотрудники 150-й пожарной части Всеволожского отряда "Леноблпожспас".

Ранее мы сообщили о том, что пожар в общежитии Морского рыбопромышленного колледжа в Петербурге ликвидировали за 18 минут.

Фото: Piter.TV