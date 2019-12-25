До СВО спортсмен выступал за клубы Первой лиги Украины и играл в Венгрии.

Российские военнослужащие взяли в плен футболиста Первой лиги Украины Егора Азбукина. Спортсмен, мобилизованный в ВСУ, не смогу выйти из леса и решил сдаться, сообщило Минобороны РФ.

Азбукин рассказал, что его мобилизовали в 2024 году, когда тот гулял с коляской возле дома. Футболиста направили в 5-й пограничный отряд ВСУ. После обучения он охранял автотранспорт в районе города Лебедин в Сумской области.

Пленный признался, что тогда "начал чудить", так как не хотел служить. Однако в качестве наказания его тут же перекинули на линию боевого соприкосновения, в Шосткинский район. Азбукин находился позиции, когда по ней нанесли удар военнослужащие группировки войск "Север".

Боец ВСУ оказался в лесу и в итоге добровольно сдался российским войскам. Он отметил достойное отношение к пленным с стороны Вооруженных сил России.

Ранее в Суджи российские бойцы взяли в плен солдата ВСУ в женском платье и берцах.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)