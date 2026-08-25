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На складе на Колпинском шоссе ликвидировали открытое горение

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В здании размером 680 на 120 метров полыхало на площади 82 тыс. квадратных метров.

В Пушкинском районе Петербурга на складе, который расположен на Колпинском шоссе, ликвидировали открытое горение. В настоящее время информации о пострадавших нет, сообщили в МЧС России. 

Напомним, пожар возник еще ночью 23 августа, затем его ранг повышали несколько раз. В складском здании размером 680 на 120 метров полыхало на площади 82 тыс. квадратных метров. Локализовали возгорание утром того же дня, ранг до номера 1-БИС понизили ночью 24 августа.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения продолжают проливку и разборку завалов. Тушили огонь 109 человек личного состава и 32 единицы техники. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Вартемягах потушили загоревшийся дом. 

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу 

Теги: колпинское шоссе, пожар
Категории: Картина дня, Пожар, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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