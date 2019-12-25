В Вартемягах потушили загоревшийся дом

Пожар в жилом доме произошел минувшим вечером в деревне Вартемяги. Сообщение о возгорании поступило в 20:35.
На место оперативно прибыли дежурный караул пожарной спасательной службы Агалатово и пожарная часть №100. Огонь был успешно локализован и ликвидирован.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в квартире на первом этаже дома в Пикалёво пострадал маленький ребенок.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер
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