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В Вартемягах потушили загоревшийся дом
Сегодня, 10:20
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В Вартемягах потушили загоревшийся дом

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По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар в жилом доме произошел минувшим вечером в деревне Вартемяги. Сообщение о возгорании поступило в 20:35.

На место оперативно прибыли дежурный караул пожарной спасательной службы Агалатово и пожарная часть №100. Огонь был успешно локализован и ликвидирован.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее мы сообщили о том, что при пожаре в квартире на первом этаже дома в Пикалёво пострадал маленький ребенок.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: ленобласть, пожар
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Пожар, Происшествия,

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