В квартирном пожаре на Бухарестской улице пострадала женщина

В однушке площадью 30 квадратных метров полыхала обстановка на кухне.

Во Фрунзенском районе произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сведения о возгорании на Бухарестской улице, 19, поступили на пульт спасателей 22 сентября в 02:14. В однушке площадью 30 квадратных метров полыхала обстановка на кухне на 3 квадратных метрах. К 03:03 огонь потушили.

По предварительным данным, в результате пострадала женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники.

Ранее на Piter.TV: на Будапештской улице полыхали три автомобиля. Загорелись две легковушки, затем пламя перекинулось на третью машину. Никто не пострадал.

Фото: Piter.TV