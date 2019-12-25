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В квартирном пожаре на Бухарестской улице пострадала женщина
Сегодня, 8:35
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В квартирном пожаре на Бухарестской улице пострадала женщина

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В однушке площадью 30 квадратных метров полыхала обстановка на кухне.

Во Фрунзенском районе произошел квартирный пожар. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сведения о возгорании на Бухарестской улице, 19, поступили на пульт спасателей 22 сентября в 02:14. В однушке площадью 30 квадратных метров полыхала обстановка на кухне на 3 квадратных метрах. К 03:03 огонь потушили. 

По предварительным данным, в результате пострадала женщина. Ее госпитализировали в медицинское учреждение города. К ликвидации пожара привлекали 10 человек личного состава и две единицы техники. 

Ранее на Piter.TV: на Будапештской улице полыхали три автомобиля. Загорелись две легковушки, затем пламя перекинулось на третью машину. Никто не пострадал. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, фрунзенский район
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, Пожар,

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