Петербург накрыло плотным туманом

Во вторник утром, 22 сентября, Северная столица оказалась во власти густого тумана. Белесая пелена плотно накрыла практически все районы города. Очевидцы делятся кадрами в социальных сетях; один из читателей Piter.TV прислал редакции фото и видео из центра города.
По прогнозам синоптиков, сегодня днем осадков не ожидается. Погоду в регионе формирует северная периферия циклонического вихря, основной центр которого к середине дня сместится на территорию Белоруссии.
Температурный фон составит +14…+16 градусов в самом Санкт-Петербурге и от +12 до +17 градусов по области. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4–9 м/с.
Фото и видео: Piter.TV
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