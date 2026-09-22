Петербург накрыло плотным туманом

Белесая пелена плотно накрыла практически все районы города.

Во вторник утром, 22 сентября, Северная столица оказалась во власти густого тумана. Белесая пелена плотно накрыла практически все районы города. Очевидцы делятся кадрами в социальных сетях; один из читателей Piter.TV прислал редакции фото и видео из центра города.

По прогнозам синоптиков, сегодня днем осадков не ожидается. Погоду в регионе формирует северная периферия циклонического вихря, основной центр которого к середине дня сместится на территорию Белоруссии.

Температурный фон составит +14…+16 градусов в самом Санкт-Петербурге и от +12 до +17 градусов по области. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 4–9 м/с.

Фото и видео: Piter.TV