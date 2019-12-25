Петербург выделил 221 млн рублей на закупку технической соли для зимней уборки

Общая сумма контракта, опубликованного в системе госзакупок 21 сентября, составляет почти 221 миллион рублей.

Комитет по государственному заказу Петербурга объявил конкурс на поставку противогололедных материалов. Общая сумма контракта, опубликованного в системе госзакупок 21 сентября, составляет почти 221 миллион рублей.

Техническая соль предназначена для обработки дорог и тротуаров в Курортном и Кронштадтском районах города. Поставщику предстоит обеспечить логистику до трех конкретных адресов: Белоостров, Новое шоссе, дом 5, Зеленогорск, улица Конная, дом 18, Кронштадт, Кронштадтское шоссе, дом 11.

По условиям тендера, после каждой отгрузки у подрядчика будет три рабочих дня на оформление акта приема-передачи и его загрузку в Единую информационную систему закупок. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 29 сентября 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский метрополитен заказал проект модернизации объектов гражданской обороны.

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