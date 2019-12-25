На юге Петербурга эвакуирована школа № 351

Учащихся разделили на две группы: часть детей отпустили домой, остальных перевели в соседнее здание.

Днем 13 октября в Санкт-Петербурге была эвакуирована школа № 351, расположенная на Витебском проспекте. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в администрации Московского района, поводом стало анонимное сообщение о минировании здания. По предварительным данным, внутри уже был обнаружен подозрительный предмет.

Учащихся разделили на две группы: часть детей отпустили домой, остальных перевели в соседнее здание. В администрации района уточнили, что школьников распределили по другим образовательным организациям, чтобы они могли продолжить учебный процесс без прерывания занятий.

На месте происшествия работают сотрудники Росгвардии, которые обследуют территорию школы.

Месяц назад, 16 сентября, в СПбГЛТУ им. С.М. Кирова произошла эвакуация.

Фото: Piter.TV