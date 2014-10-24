При пожаре на Малом Резвом погиб человек

Сегодня ночью, 18 декабря, на Малом Резвом острове произошел мощный пожар в административно-производственном здании. Пламя охватило 245 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 3:16. Спасатели боролись с огнем три часа. На месте работали 28 человек личного состава. В 6:15 пожар потушили.
На месте случившегося обнаружили труп. Причина смерти человека устанавливается. Проводится проверка.
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Фото: Piter.tv
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