При пожаре на Малом Резвом погиб человек

Ночью полыхало административно-производственное здание.

Сегодня ночью, 18 декабря, на Малом Резвом острове произошел мощный пожар в административно-производственном здании. Пламя охватило 245 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 3:16. Спасатели боролись с огнем три часа. На месте работали 28 человек личного состава. В 6:15 пожар потушили.

На месте случившегося обнаружили труп. Причина смерти человека устанавливается. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: в Колтушах в ДТП оторвало ногу 71-летнему водителю.

Фото: Piter.tv