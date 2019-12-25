В Колтушах в ДТП оторвало ногу 71-летнему водителю

Сейчас пострадавший находится в Всеволожской больнице.

В Колтушах произошло массовое ДТП. В результате случившегося 71-летнему водителю оторвало ногу. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "Раньше всех. Петербург".

По предварительной информации, пожилой водитель, находящийся за рулем грузовика Hyundai, выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом. В результате удара пожилого водителя зажало между автомобилями. Через несколько секунд в грузовик Hyundai врезались Citroën и УАЗ.

Когда пенсионера достали из смятой машины, ноги у него уже не было. Автомобилист потерял конечность при столкновении.

Сейчас пострадавший находится в Всеволожской больнице. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv