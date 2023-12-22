В Морозовке иномарка влетела в витрину кафе

В ДТП виноваты огромные сапоги.

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП. Иномарка врезалась в витрину кафе. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".

Инцидент произошел сегодня, 2 февраля, в поселке имени Морозова. По предварительным данным, водитель был в огромных сапогах, которые ему помешали управлять транспортом. Когда он нажал на тормоз, сапог застрял между педалями. В панике водитель зажал газ.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Петербург с огоньком