В Морозовке иномарка влетела в витрину кафе

Во Всеволожском районе Ленобласти произошло ДТП. Иномарка врезалась в витрину кафе. Об этом сообщили в tg-канале "Петербург с огоньком".
Инцидент произошел сегодня, 2 февраля, в поселке имени Морозова. По предварительным данным, водитель был в огромных сапогах, которые ему помешали управлять транспортом. Когда он нажал на тормоз, сапог застрял между педалями. В панике водитель зажал газ.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что петербуржец ударил обидчика жены тростью по голове.
Фото: Telegram / Петербург с огоньком
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все