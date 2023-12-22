Петербуржец ударил обидчика жены тростью по голове

Потерпевшему потребовалась медицинская помощь, он обратился в травмпункт.

В четверг, 1 февраля, во дворе Апраксиного переулка произошла потасовка между двумя мужчинами, один из которых использовал против оппонента трость. Об этом сообщила пресс-служба управления вневедомственной охраны войск Национальной гвардии по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что две местные жительницы выгуливали своих собак: между ними возник спор, в который вмешались их мужья. В ходе нарастающего конфликта, 61-летний мужчина несколько раз ударил своего 45-летнего противника тростью по голове.

Потерпевшему потребовалась медицинская помощь, он обратился в травмпункт. Напавший на него оппонент задержан.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти рецидивист напал с мачете на свою сожительницу.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.0)