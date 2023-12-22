В Ленобласти рецидивист напал с мачете на свою сожительницу

Он начал угрожать ей убийством и нанес ножевое ранение.

В Ленобласти сотрудники Росгвардии и полиции задержали ранее судимого гражданина, напавшего с мачете на свою сожительницу. Подробности сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 2 февраля в правоохранительные органы обратилась 39-летняя женщина. Она сообщила о том, что ее сожитель в ходе бытового конфликта в частном доме в СНТ "Березовая роща" в поселке Кобралово начал угрожать ей убийством и нанес ножевое ранение.

На месте происшествия росгвардейцы совместно с полицейским задержали нетрезвого ранее неоднократно судимого 43-летнего гражданина, который в ходе ссоры со своей сожительницей начал угрожать ей расправой, а затем достал мачете и нанес женщине резаную рану руки.

По словам пострадавшей, мужчина начал вести себя агрессивно после ее слов о том, что в столь позднее время ему пора прекратить пить алкоголь и ложиться спать. Ранее мужчина был судим за убийство, грабеж и побои.

Ранее в Понтонном росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который избил жену во время бытовой ссоры.

Фото: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти