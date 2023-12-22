В Понтонном росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который избил жену во время бытовой ссоры

Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы.

Сотрудники Росгвардии задержали гражданина, избившего жену во время бытовой ссоры в поселке Понтонный. Подробности сообщили в пресс-службе вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В правоохранительные органы 27 января поступила информация о том, что в одной из квартир дома на Южной улице в поселке Понтонный происходит драка и слышны женские крики о помощи. Прибывшие росгвардейцы задержали на месте происшествия нетрезвого 57-летнего гражданина, который в ходе бытового конфликта нанес телесные повреждения своей 65-летней супруге (удары кулаком по лицу и туловищу).

Пострадавшая была госпитализирована в больницу, где у нее диагностировали сотрясение головного мозга, ушибы и гематомы. Наряд Росгвардии доставил задержанного в 39 отдел полиции.

Также недавно росгвардейцы задержали мужчин, выстреливших в пешехода на Зотовском проспекте.

Фото: Piter.tv