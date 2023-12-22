Росгвардейцы задержали мужчин, выстреливших в пешехода на Зотовском проспекте

Сотрудники Росгвардии совместно с нарядом ГИБДД в гаражном кооперативе на Лапинском проспекте обнаружили разыскиваемый автомобиль, а рядом с машиной задержали правонарушителей, ранее открывших стрельбу.

В Петербурге наряд Росгвардии задержал участников дорожного конфликта, которые открыли стрельбу из аэрозольного пистолета. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

В правоохранительные органы 27 января в 15:40 поступила информация о том, что у дома на Зотовском проспекте произошел дорожный конфликт, в ходе которого граждане из автомобиля Volkswagen Golf произвели выстрелы в сторону пешехода из аэрозольного пистолета, а затем скрылись на автомобиле.

Сотрудники Росгвардии совместно с нарядом ГИБДД в гаражном кооперативе на Лапинском проспекте обнаружили разыскиваемый автомобиль, а рядом с машиной задержали правонарушителей, ранее открывших стрельбу. Аэрозольный пистолет "Удар М-2" был изъят. Пострадавшему была вызвана скорая помощь.

Фото: Росгвардия