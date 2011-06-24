Петербуржец с мачете перепугал соседей на улице Белы Куна

Нетрезвый водитель с громкой музыкой несколько раз выходил с мачете на Белы Куна.

В Петербурге нетрезвый мужчина, громко слушавший музыку в автомобиле на улице Белы Куна, несколько раз выходил с мачете и пугал соседей, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл вчера вечером около 21:00. Жители сообщили правоохранителям о громкой музыке и агрессивном поведении водителя.На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. 43-летний мужчина был задержан с применением наручников, мачете изъято.

Никто из местных жителей не пострадал. Задержанный доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства.

