Комплекс зданий Медицинского университета имени Мечникова признан памятником регионального значения

Комплекс зданий Клинического института Великой княгини Елены Павловны (ныне — СЗГМУ имени И. И. Мечникова) в Петербурге официально признан памятником регионального значения. Соответствующее решение подтвердили в пресс-службе КГИОП.

В единый ансамбль, получивший охранный статус, вошли 12 объектов. Большая часть из них была возведена в конце XIX века по проектам архитектора Роберта Гедике и инженера Петра Балинского. В перечень вошли главный корпус, кухонный флигель, котельная, павильон-приют, а также специализированные здания для гинекологических и глазных больных с переходной галереей, приёмное отделение и изоляционный павильон. В начале XX века комплекс дополнили анатомо-патологический корпус и часовня с покойницкой, спроектированные архитектором Оскаром Паульсоном.

Исторически Императорский Клинический институт был уникальным для своего времени высшим учебным заведением — единственным в России и Европе, где сочетались научные, образовательные и лечебные функции. В годы Великой Отечественной войны на базе института действовал сортировочно-эвакуационный госпиталь № 2222 — крупнейший на Ленинградском фронте. За время блокады и боевых действий здесь оказали медицинскую помощь более 310 тысячам солдат.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга