КГИОП зафиксировал самовольную окраску дома Елисеевых и подаст иск

Работы ведутся без разрешения и согласованного проекта.

Сотрудники Комитета по охране памятников зафиксировали самовольную фрагментарную окраску фасада дома Елисеевых на Большой Морской улице, 14. Работы проводятся без согласованного проекта и разрешения. Здание является признанным памятником регионального значения "Дом Чичерина Н.И. (Елисеевых) с домом Косиковского А.И.".

Ранее, из-за неисполнения требований охранного обязательства 2017 года о ремонте колонн фасада по Невскому проспекту и дворовых фасадов, КГИОП обратился в Куйбышевский районный суд. В середине марта 2026 года суд частично удовлетворил иск комитета, снизив размер судебной неустойки. Однако решение еще не вступило в законную силу.

В связи с новыми самовольными работами КГИОП направит исковое заявление с требованием выполнить окраску фасада. Также комитет заявит ходатайство о принятии обеспечительных мер — запрете на проведение несогласованных работ.

Фото: пресс-служба КГИОП