В Петербурге у рецидивиста изъяли 35 кг различных наркотиков

Он уже несколько раз был судим за незаконный оборот наркотических средств.

Петербургские полицейские выявили и пресекли противоправную деятельность 48-летнего жителя Северной столицы, который подозревается в сбыте большой партии наркотических веществ.

Подозреваемый, как выяснили полицейские, ранее неоднократно был судим за незаконный оборот наркотических средств и в общей сложности 8 лет отбывал наказание в местах лишения свободы, а в 2023 году через некоторое время после освобождения продолжил торговать запрещёнными веществами на территории Петербурга и Ленобласти.

Мужчина был задержан оперативниками 12 февраля 2026 года в подъезде дома № 5 по улице Академика Байкова у одной из квартир, которую он арендовал и использовал как склад для хранения наркотиков. При себе у него был пакетик с мефедроном массой 9,85 грамма.

В арендованной квартире правоохранители изъяли порядка 35 кг различных запрещённых веществ.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. До избрания меры пресечения он помещён в изолятор временного содержания.

Тем временев в Ленобласти у мужчины изъяли 6 кг каннабиса.

Видео: МВД по СПб и ЛО