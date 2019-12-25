В Ленобласти у мужчины изъяли 6 кг каннабиса

Петербуржец выращивал растительный наркотик в подвале.

На прошлой неделе петербургские правоохранители задержали 31-летнего мужчину по подозрению в культивации и сбыте каннабиса. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские 11 февраля при личном досмотре у 31-летнего подозреваемого нашли сверток с растительным веществом. Экспертиза показала, что это марихуана массой 1,13 грамма.

Фото: МВД по СПб и ЛО

В ходе обыска дальнейшего обыска в квартире в доме 25 по Пискарёвскому проспекту были изъяты: пакет с веществом растительного происхождения весом 96,53 грамма, электронные весы и упаковочный материал. В ходе обыска в СНТ "Ладожец" во Всеволожском районе Ленобласти в подвале частного дома оперативники ликвидировали плантацию конопли. Полицейскими изъяты пять кустов, фрагменты растений, вентилятор, упаковка и семена марихуаны, а также более 6 кг готового высушенного каннабиса.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ранее судимому за наркотики 31-летнему мужчине избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

Фото: Piter.TV.