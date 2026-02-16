  1. Главная
Сегодня, 8:48
154
Наркодилер на BMW сбил полицейского при задержании в Ленобласти

В сброшенном пакете оказалось 40 свертков с синтетическим наркотиком.

В Ленобласти при задержании наркодилер сбил сотрудника полиции и пытался скрыться от улик. Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Автомобиль BMW установили на 596-м километре трассы из Москвы в Петербург, водитель машины заметно нервничал. Он нажал на педаль акселератора, и иномарка начала движение, сбив инспектора. Также во время преследования злоумышленник выбросил из окна пакет. 

Мужчину задержали и доставили в отдел, в сброшенном пакете оказалось 40 свертков с синтетическим наркотиком. Составлено пять протоколов об административных правонарушениях, фигурант заключен под стражу. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти. 

Ранее на Piter.TV: в центре Петербурга с 46 граммами кокаина в кармане поймали жителя Ленобласти. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: ленобласть, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

