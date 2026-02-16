Наркодилер на BMW сбил полицейского при задержании в Ленобласти

В сброшенном пакете оказалось 40 свертков с синтетическим наркотиком.

В Ленобласти при задержании наркодилер сбил сотрудника полиции и пытался скрыться от улик. Возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Автомобиль BMW установили на 596-м километре трассы из Москвы в Петербург, водитель машины заметно нервничал. Он нажал на педаль акселератора, и иномарка начала движение, сбив инспектора. Также во время преследования злоумышленник выбросил из окна пакет.

Мужчину задержали и доставили в отдел, в сброшенном пакете оказалось 40 свертков с синтетическим наркотиком. Составлено пять протоколов об административных правонарушениях, фигурант заключен под стражу. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Видео: пресс-служба МВД России