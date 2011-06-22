В центре Петербурга с 46 граммами кокаина в кармане поймали жителя Ленобласти

Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержание произошло 3 февраля на Зоологическом переулке. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков реализовали оперативную информацию о возможном сбыте запрещенных веществ.

При личном досмотре у неработающего мужчины обнаружили полимерный сверток с неизвестным содержимым. Экспертиза, проведенная в Экспертно-криминалистическом центре Главка, показала, что изъятое вещество — кокаин массой 46,62 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящий момент оперативники продолжают устанавливать возможных соучастников преступления и другие эпизоды противоправной деятельности фигуранта.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области