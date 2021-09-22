Мужчина распылил газ в лицо пассажиру автобуса на Двинской улице

По версии полиции, мужчина на остановке общественного транспорта дважды выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо прохожему,

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в хулиганстве на Двинской улице. По версии полиции, мужчина на остановке общественного транспорта дважды выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо прохожему, с которым у него перед этим произошел конфликт в автобусе.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел днем 12 февраля. Около 14:20 у дома 20 по улице Двинской двое мужчин поссорились при выходе из автобуса. Конфликт продолжился на остановке — там злоумышленник достал аэрозольный пистолет и дважды выстрелил в сторону оппонента, после чего скрылся.

Пострадавший — мужчина 1981 года рождения — обратился в полицию в 14:31. Прибывший наряд зафиксировал факт нападения.

Оперативники отработали менее чем за сутки. Уже вечером 13 февраля у дома 11 на Канонерском острову они задержали подозреваемого. Им оказался ровесник потерпевшего — мужчина 1981 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

