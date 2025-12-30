Пьяный "самурай" с катаной напал на полицейского в Петербурге

Петербуржец, ранивший катаной сотрудника полиции, отправлен в СИЗО.

По данным следствия, вечером 12 февраля в квартире одного из домов на улице Окуловской обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступился за знакомого.

Будучи несогласным с законными действиями сотрудников правоохранительных органов по задержанию третьего лица, подозреваемого в разбое, взял катану и нанес сотруднику полиции один удар по руке, рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В результате нападения полицейский получил серьезные травмы: повреждения мышц, суставов и сухожилий, а также резаную рану кисти и лучевой артерии.

Суд отправил "самурая" под стражу — он пробудет в СИЗО как минимум до 11 апреля. От дачи показаний по существу обвинения мужчина отказался, однако возражал против заключения под стражу.

Третье лицо, из-за задержания которого разгорелся конфликт (подозреваемый в разбое), также отправлен в следственный изолятор.

Фото: Piter.TV