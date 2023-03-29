Петербуржец получил по лицу и лишился мобильника на улице Композиторов

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, который почти год находился в розыске.

По данным полиции, 19 марта 2025 года около половины первого ночи у дома №12 по улице Композиторов между двумя мужчинами произошёл конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанёс оппоненту 1995 года рождения удар кулаком в лицо, после чего похитил у него мобильный телефон и скрылся. Потерпевший обратился в полицию в тот же день.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, первоначально следствие квалифицировало произошедшее по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Однако спустя девять месяцев, 8 декабря 2025 года, дело было переквалифицировано на более тяжкую часть 2 статьи 162 УК РФ (разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, либо с применением оружия).

Оперативники не прекращали поиски. Спустя почти год — 10 февраля 2026 года в 19:00 — у дома №7 по улице Композиторов сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1996 года рождения. В настоящее время он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Ведётся следствие.

Ранее Piter.TV сообщал, что во Фрунзенском районе мужчина устроил пожар у чужой квартиры.

Фото: Piter.TV