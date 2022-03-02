Не смог войти — решил сжечь: во Фрунзенском районе мужчина устроил пожар у чужой квартиры

Злоумышленник пытался проникнуть в жилище, а когда это не удалось, поджёг дверь и скрылся.

Сотрудники полиции Фрунзенского района задержали мужчину, подозреваемого в поджоге входной двери квартиры на набережной Обводного канала. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошёл вечером 10 февраля. Около 23:45 неизвестный попытался проникнуть в одну из квартир дома №46, однако, потерпев неудачу, решил поджечь входную дверь. После того как дверь частично обгорела, злоумышленник скрылся с места происшествия. Сообщение о случившемся поступило в полицию спустя несколько минут — в 00:01 11 февраля.

Прибывший наряд полиции зафиксировал факт поджога и начал розыскные мероприятия. Уже утром 11 февраля в 09:40 сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого у дома №40 по Будапештской улице. Им оказался мужчина 1992 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются мотивы преступления.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петростат раскрыл криминальную статистику Петербурга за 2025 год.

Фото: Piter.TV