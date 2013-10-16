Петростат раскрыл криминальную статистику Петербурга за 2025 год

Зарегистрировано 59 тысяч преступлений, выросло число убийств и наркопреступлений.

Согласно опубликованному сборнику "Социально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области в январе-декабре 2025 года", за год в городе было задержано 491 несовершеннолетний преступник и 3579 женщин, совершивших правонарушения, по данным Петростата.

Всего в 2025 году в Петербурге зарегистрировали 59 тысяч преступлений. Из них 21 523 относятся к категории тяжких и особо тяжких, что составило 36,5% от общего числа. По сравнению с 2024 годом количество таких преступлений снизилось на 5,2%.

Доля уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, достигла 11,9% — всего зафиксировано более семи тысяч таких преступлений, что на 5,7% превышает показатель предыдущего года. Тревожная динамика отмечена и в статистике убийств: зарегистрировано 147 убийств и покушений на убийство — это на 10,5% больше, чем в 2024 году. Также на 4,5% выросло число осужденных за хулиганство.

