Губернатор утвердил ДМС для чиновников Смольного и их семей

В Смольном утвердили порядок страхования руководства.

Губернатор Петербурга Александр Беглов утвердил порядок обеспечения добровольным медицинским страхованием себя, сотрудников Смольного и членов их семей. Соответствующее постановление подписано 13 февраля во исполнение ранее принятого городского закона.

Документ наделяет администрацию губернатора функциями страхователя. Саму услугу будет предоставлять компания, обладающая необходимой лицензией и определенная по итогам конкурсных процедур. В круг застрахованных лиц попали сам губернатор, чиновники, замещающие государственные должности, а также руководители высшей и главной групп должностей гражданской службы и сотрудники категории "помощники" и "советники". Иные служащие Смольного получат полисы в личном качестве.

Право на ДМС распространяется на супругов и детей госслужащих. При этом учитываются родные, приемные дети, пасынки с падчерицами и находящиеся под опекой. Для обучающихся очно возрастной ценз повышен до 23 лет.

Конкретный перечень медицинских услуг, включенных в полисы, будет формировать администрация губернатора по согласованию с профильным комитетом. Для оперативного учета страховщику предписано ежедневно направлять сведения о кадровых изменениях, влияющих на состав застрахованных. Официальный документ размещен на городском правовом портале.

Фото: Piter.TV