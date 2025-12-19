Петростат опубликовал данные о состоянии науки в Петербурге и Ленобласти

Каждый третий ученый в Петербурге моложе 39 лет, показала статистика ко Дню науки.

В преддверии Дня российской науки Петростат обнародовал подробную статистику о научном секторе Северной столицы. Согласно данным, в Петербурге научной деятельностью занято 72 165 человек, из которых непосредственно исследованиями и разработками занимаются 37 178 ученых.

Ключевой особенностью петербургской науки является её молодость: почти 45% (44,8%) всех исследователей города ещё не достигли 39-летнего возраста. Более 62% учёных — мужчины.

Наиболее востребованными в городе остаются технические науки: в этой сфере работает 64,1% исследователей. Естественными науками занимаются 23,5%, а доля специалистов в области гуманитарных и медицинских наук примерно равна — около 4%.

Фото: Петростат

Общий объём затрат на научные исследования и разработки в Петербурге за 2024 год составил 1,9 миллиона рублей. Основную часть (93,2%) составляли текущие расходы. Из внутренних затрат 69% было направлено на разработки, 17,5% — на прикладные исследования и 13,5% — на фундаментальные. Главным источником финансирования выступили средства бюджета (39,6%), за которыми следуют собственные средства организаций (24%) и средства предпринимательского сектора (22,2%). Доля иностранного финансирования составила 2,8%.

Фото: Петростат

Отдельно Петростат представил портрет типичного исследователя Ленинградской области. Это мужчина в возрасте 30–40 лет без учёной степени, работающий в технической сфере. Основным источником финансирования его работы являются собственные средства предприятия, на которое он работает. Всего в научном секторе региона занято 5824 исследователя.

Фото: Piter.TV