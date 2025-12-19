Учёные Петербурга на полпути к созданию отечественной водородной заправки

Специалисты Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе разрабатывают два типа станций, где водород будет производиться прямо на месте.

Разработка первых российских водородных заправочных станций, ведущаяся в Физико-техническом институте им. А.Ф. Иоффе РАН, находится на середине пути. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики института, лауреат премии Президента РФ Вадим Попков.

Сейчас эта работа примерно на середине пути находится. Основные конструкционные решения приняты, соответствующие документы подготовлены, и мы передали на соответствующие заводы чертежи для производства реакторов и других сложных конструкций. Вадим Попков, заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики института, лауреат премии Президента РФ

Проект предполагает создание двух типов станций: стационарной и мобильной (в перевозном контейнере). Их ключевая особенность — производство водорода в качестве топлива непосредственно на месте заправки из природного газа. Такой подход, по мнению разработчиков, оптимален для России с её огромными расстояниями.

В России из-за большого расстояния между населенными пунктами неэффективно полагаться на большие заводы... Здесь была задача создать установку, что водород из природного газа получается прямо на месте и отгружается потребителю. Вадим Попков, заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики института, лауреат премии Президента РФ

Основная цель проекта — включение России в мировую гонку перехода на "зелёную" энергетику. Наиболее перспективными направлениями учёный считает заправку тяжёлого транспорта, рейсовых автобусов, а также создание систем распределённой энергетики для удалённых населённых пунктов.

Основная сложность, по словам Попкова, заключается в отсутствии в России готовых компонентов для таких станций, поэтому все ключевые детали, включая ранее разработанный катализатор, специалисты создают самостоятельно с нуля. Работы ведутся в кооперации с компанией ООО "Инзарус" и другими научными центрами Петербурга.

Фото: Piter.TV