"Газпром нефть" впервые заправила судно фритюрным переработанным маслом в Петербурге

Основой стало низкосернистое топливо, в него добавили использованное масло, предоставленное рестораном "Вкусно — и точка".

В четверг, 20 июля, морское судно впервые заправили биотопливом, которое изготовлено из фритюрного переработанного масла, сообщила пресс-служба "Газпром нефти".

Основой стало низкосернистое топливо, в него добавили использованное масло, предоставленное рестораном "Вкусно — и точка". Вторсырье обработали отстаиванием, фильтрацией и термообработкой.

Проведенная тестовая заправка в Санкт-Петербурге показала, что новое зеленое топливо по своим техническим характеристикам полностью соответствует традиционным нефтепродуктам, при этом его использование значительно снижает углеродный след. Антон Соболев, генеральный директор "Газпромнефть Марин Бункер"

Отметим, что в России производство биотоплива запущено в 2022 году.

Фото: пресс-служба "Газпром нефти"