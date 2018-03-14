Россиянам объяснили, как докупить пенсионные баллы и стаж

В 2026 году минимальный взнос для покупки пенсионных баллов составит более 71 тысячи рублей.

В России в 2026 году сохраняется возможность увеличить пенсионные права за счет добровольных взносов. Как сообщила РИА Новости сенатор Наталья Мельникова, граждане могут докупить как пенсионные баллы, так и страховой стаж, обратившись в Социальный фонд, через МФЦ или портал госуслуг.

По ее словам, минимальный платеж рассчитывается исходя из одного МРОТ и в 2026 году составляет 71 525,52 рубля. Такая сумма позволяет получить 1,09 индивидуального пенсионного коэффициента и один год стажа. Максимальный взнос достигает 572 204,16 рубля, что соответствует 8,72 балла при том же периоде стажа.

Сенатор уточнила, что воспользоваться этой возможностью могут неработающие граждане, самозанятые, индивидуальные предприниматели, а также специалисты, ведущие деятельность за рубежом без перечислений в российскую систему пенсионного страхования. Кроме того, допускается внесение средств за другого человека.

Она также пояснила, что приобрести можно не более 7,5 лет стажа, тогда как оставшийся период должен быть подтвержден официальной занятостью. Начисление пенсионных коэффициентов происходит только после фактической оплаты взносов.

Внести средства можно как единовременно, так и частями в течение года, однако окончательный расчет должен быть произведен не позднее 31 декабря.

Ранее мы сообщали, что средняя продолжительность жизни в России достигла 74,2 года.

