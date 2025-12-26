По словам Онищенко, к 2030 году нужно увеличить средний показатель до 78 лет.

Средняя продолжительность жизни в России достигла 74,2 года. Об этом заявил "РИА Новости" академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, это последние официальные данные на сегодняшний день. Онищенко отметил, что к 2030 году нужно увеличить средний показатель до 78 лет. Академик РАН добавил, что средняя продолжительность жизни рассчитывается не для каждого человека, а в целом для популяции.

Если у нас много детей рождается, значит, показатель увеличивается. И чем больше у нас маленьких детей, тем она будет рассчитываться высокой.



Геннадий Онищенко, академик РАН

Также Онищенко напомнил, что один из самых высоких показателей продолжительности жизни по стране зафиксировали в Дагестане. Он подчеркнул, что в регионе рождается много детей.

Ранее в Госдуме назвали необходимые условия назначения пенсии помимо возраста.

Фото: pxhere.com