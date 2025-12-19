В ГД назвали необходимые условия назначения пенсии помимо возраста

По общему основанию в 2026 году права на пенсию по старости достигают мужчины 1962 года рождения в 64 года и женщины 1967 года рождения в 59 ле

На российской территории Страховая пенсия в 2026 году может быть назначена при наличии условий достижения пенсионного возраста, страхового стажа и необходимого количества пенсионных баллов. Соответствующими сведениями с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился председатель профильного комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям от фракции "КПРФ" Сергей Гаврилов. Парламентарий из нижней палаты добавил, что сейчас по стране действует связка из трех одновременных условий. Они составляют ИПК, который часто называется баллами. В том случае, если профессиональный стаж дотягивает до минимума, это еще не означает автоматического выхода человека на страховую пенсию в год достижения возраста. Речь идет о том, что для назначения страховой пенсии по старости в 2026 году (с учетом реформы пенсионного возраста 2019-2028 годов), от россиянина требуется иметь как минимум 15 лет страхового стажа и не меньше 30 пенсионных коэффициентов. Баллы находятся в зависимости от страховых взносов, которые учитываются на индивидуальном лицевом счете.

Если в трудовой биографии были длительные периоды с низкими официальными начислениями, работа с выплатами "в конверте", частые разрывы занятости, либо режим занятости, при котором обязательные взносы на пенсионное страхование не формируются автоматически, итог по ИПК может оказаться ниже порога. Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

В этом случае право на страховую пенсию по старости у гражданина возникает позже. Ему приходится ждать того момента, когда минимальные условия по ИПК будут выполнены. В противном случае россиянин достигнет определенного законодательством пенсионного возраста - 60 / 65 лет соответственно для женщин и мужчин. Также важно помнить о том, что при недоборе условий по страховой пенсии у человека остается вариант социальной пенсии по старости. Она назначается позже страховой, обычно с разницей в пять лет по возрасту,. В 2026 году переходные значения дают ориентиры 64 года для женщин и 69 лет для мужчин.

Легко пропустить недоучтенные периоды, ошибки в сведениях, нюансы по стажу и начислениям, вовремя не подать заявление на уточнение, не приложить подтверждения, не запросить корректировку. Значение имеют записи о должностях и переводах, периоды работы по особым условиям, основания для досрочного назначения, подтверждение отдельных отрезков стажа, корректность отражения выплат, и в итоге ошибка в учете способна стоить существенной разницы в назначении выплат. Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

В Госдуме предложили изменить порядок индексации пенсий.

Фото: Piter.tv