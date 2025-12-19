В Госдуме предложили изменить порядок индексации пенсий

Депутаты выступили с инициативой привязать индексацию выплат к потребительской корзине пожилых людей.

Депутаты Государственной думы от фракции "Справедливая Россия" предложили коллегам перейти от ежегодной к ежеквартальной индексации пенсий, но сохранить при этом принцип их повышения с учетом фактической инфляции. Соответствующее заявление парламентарии из нижней палаты направили СМИ. В документе говорится о том, что во вторник, 27 января, проект будет внесен на рассмотрение законодателей на пленарном заседании.

Председатель профильного комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям от фракции "КПРФ" Сергей Гаврилов рассказал в комментарии журналистам информационного агентства "ТАСС" о том, что индексация пенсий должна быть не только регулярной, но и адекватной. Он предложил делать расчеты не в связи с уровнем процентов инфляции, а учитывать реальные траты пожилых людей. Коммунист считает необходимым привязать индексацию пенсий к потребительской корзине пенсионеров.

В последние годы индексация пенсий превратилась в ежегодный ритуал с почти незаметным откликом у большинства пожилых людей. Попробуйте спросить у случайного пенсионера, почувствовал ли он "прибавку". Пенсионная система будто бы живет своей жизнью, где все подсчитано до копейки и согласовано, но мимо реального восприятия и, главное, увы, мимо реальных потребностей. Сергей Гаврилов, депутат ГД РФ

Фото: Piter.tv