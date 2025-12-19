В ГД внесли законопроект о выплате алиментов за счет государства при злостной неуплате

Порядок выплат и взысканий с должника будет определять правительство РФ.

Депутаты от ЛДПР и российские сенаторы во главе с лидером движения Леонидом Слуцким внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, которым предлагается временно платить алименты за счет государства. Такое условие будет выполняться в случае, если родитель-должник не выполняет свои обязательства по отношению к ребенку более шести месяцев. Правки могут быть внесены в Семейный кодекс страны. В тексте документа говорится о том, что если исполнительное производство по алиментам не было завершено или прекращено в течение полугода, то обязанность по выплате алиментов временно переходит к исполнительному органу субъекта России, ответственному, за социальную защиту населения.

Позволит предотвратить случаи финансовой необеспеченности детей, снизить социальные риски и повысить реальную эффективность института алиментных обязательств, сохраняя при этом обязанность должника по возмещению выплаченных за него сумм в полном объеме. пояснительная записка

Депутаты уточнили, что размер алиментов будет определяться на основании судебного решения или нотариально удостоверенного соглашения. Однако сумма не может превышать прожиточный минимум для детей, установленный в субъекте. С момента начала таких выплат право требовать денежные средства с должника переходит к органу социальной защиты, который сможет вернуть эти суммы в порядке регрессного требования.

Авторы инициативы отмечают, что нынешний порядок взыскания алиментов не предусматривает механизмов, позволяющих компенсировать детям отсутствие платежей, если исполнительное производство не дает результата долгое время. "Практика показывает, что значительная часть злостных неплательщиков уклоняется от исполнения обязанностей, скрывает доходы, имущество или фактическое место работы, что делает исполнение судебных актов крайне затруднительным", - добавили они.

