В ГД предложили запретить повышать плату за обучение членам многодетных семей

Депутаты рассказали о том, на какую сумму вузы могут повышать стоимость услуг за обучение в России.

Группа законодателей из Государственной думы внесла на рассмотрение коллегам межфракционный законопроект, которым предлагается запретить повышать стоимость обучения на платной основе для членов многодетных семей в России. Соответствующий текст проекта размещен в правовой электронной базе. Законопроект внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента группой депутатов во главе с Ярославом Ниловым. Изменения политики предлагают внести в статьи 54 и 101 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Нововедения предлагают условия, по которым отечественные вузы имеют право ежегодно увеличивать стоимость платных образовательных услуг не выше уровня инфляции. Однако при этом устанавливается запрет на увеличение стоимости по договорам с обучающимся или его законными представителями в случаях, когда студент является членом многодетной семьи.

В пояснительной записке депутаты сообщили, что стоимость платного образования по стране постоянно увеличивается. В среднем за 2025 год оно подорожало в университетах на 12 процентов. Парламентарии уверены, что отбор учащихся происходит не по знаниям и интересу к профессии, а по возможностям родителей заплатить за обучение своего ребенка.

Фото: Piter.tv