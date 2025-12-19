  1. Главная
В Госдуме призвали развивать в России систему наемных домов
Сегодня, 9:06
В Госдуме призвали развивать в России систему наемных домов

Сергей Миронов призвал власти строить дома, передавать их в пользование граждан без права приватизации.

Государство должно само активно создавать на территории России наемные дома, а также получать часть нераспроданных застройщиками квартир под выдачу жилья в социальный найм без коммерческих наценок.  Соответствующий комментарий  председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов сделал журналистам информационного агентства "ТАСС". Политический деятель уточнил, что власти должны строить дома, а потом выдавать их в социальный найм населению "без накруток и возможности приватизации".

Мы считаем, что необходимо как можно шире применять наемные дома...ДОМ.РФ строит такие дома, но не более 100 по всей России - это ничто.

Сергей Миронов, депутат ГД РФ

Парламентарий из нижней палаты уточнил, что его коллеги уже предлагал провести эксперимент по наемным домам в трех регионах страны, но идею н поддержали в Государственной думе. Сергей Миронов убежден в том, что требуется реализовать задумку, так как люди не могут решить жилищную проблему самостоятельно. В "Справедливой России" считают, что будущем находится за домами, которые строит государство, а не частные компании. Депутат добавил, что сейчас фиксируется много нераспроданных квартир на первичном рынке. Он выступил с предложением с застройщикам отдавать часть квартир в пользу государства под  выдачу в социальный найм молодым семьям, врачам, учителям и пенсионерам.

Фото: Telegram / ТАСС

