В диспансеризацию предложили добавить генетические тесты на онкозаболевания

В Госдуме уверены, что в долгосрочной перспективе такое нововведение снизит смертность от рака и других тяжелых патологий организма.

Тесты на генетическую предрасположенность к онкологии, сердечным и некоторым другим тяжелым заболеваниям необходимо включить в государственную программу по диспансеризации населения. Соответствующую инициативу предложила группа депутатов от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Владиславои Даванковым. Документ направлен пресс-службой политиков в СМИ. Известно, что обращение также адресовано российскому министерству по здравоохранению.

Считаем целесообразным рассмотреть возможность включить в программу диспансеризации базовый генетический тест. Например, можно внедрить комплексное панельное исследование для выявления наиболее распространенных мутаций, связанных с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям. письмо на имя Михаила Мурашко

Законодатели уточнили, что отсутствие генетического компонента в диспансеризации россиян существенно снижает потенциал раннего выявления медицинским персоналом наследственных форм заболеваний. В частности, речь идет о злокачественных опухолях, сердечно-сосудистых патологиях, аутоиммунных и метаболических нарушениях. В результате это сказывается на то, сто множество тяжелых диагнозов пациенту устанавливается слишком поздно, на тех стадиях, когда развитие болезни уже необратимо. Однако своевременное выявление генетической предрасположенности даст возможность врачам провести дополнительные обследования и начать профилактическое лечение пациенту еще до появления у него симптомов.

