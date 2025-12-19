Россиянка, удочеренная в США, спустя 20 лет нашла семью в Ленобласти

Американка с российскими корнями узнала свою фамилию и родных под Петербургом.

Гражданка США, удочеренная американской семьей в раннем детстве, спустя 20 лет смогла установить связь со своими биологическими родственниками в Ленинградской области и узнать настоящую фамилию. Об этом сообщает КП-Петербург.

Жительница США Анастасия Килпатрик, удочеренная американской семьей более 20 лет назад, установила родственные связи с биологической семьей в Ленинградской области. Женщина родилась в России и в возрасте двух лет была передана на усыновление, после чего выросла в американском городе Мемфис, штат Теннесси.

По имеющимся документам, Анастасия была воспитанницей дома малютки, а после удочерения получила новое имя и фамилию. В подростковом возрасте приемные родители сообщили ей, что она родом из России и связана с поселком Сосново в Ленинградской области.

В ходе самостоятельных поисков женщина располагала минимальной информацией о биологической семье. Известно было только имя предполагаемой матери — Ольга Иванова. Попытки найти родственников через социальные сети и международные базы ДНК-совпадений на протяжении нескольких лет не приносили результатов.

Ситуация изменилась после того, как история Анастасии была опубликована в социальных сетях. Объявление заметила жительница Москвы, которая разместила информацию в сообществах Ленинградской области. В течение часа пользователи сообщили, что знают семью с похожей историей.

Позднее на связь с Анастасией вышли ее тети и двоюродные братья. Родственники подтвердили родство по детским фотографиям и сообщили, что настоящая фамилия женщины — Иванова. Также они рассказали, что ее биологические родители умерли и в течение многих лет предпринимали попытки найти дочь, однако не знали, где она находится.

По словам родственников, Анастасия имеет несколько сводных братьев, с которыми поддерживает контакт. Общение осуществляется с помощью переводчиков, так как женщина не владеет русским языком, а ее родные не говорят по-английски.

В настоящее время Анастасия проживает в городе Нэшвилл и работает в правоохранительных органах США. Она состоит в браке, воспитывает дочь и пасынка, а также занимается смешанными единоборствами и служебной дрессировкой собак.

Женщина заявила о намерении в ближайшее время посетить Россию и лично встретиться с родственниками в Ленинградской области.

Ранее полицейские задержали петербуржца по подозрению в гибели женщины на проспекте Энтузиастов.

Фото: freepik