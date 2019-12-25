Полицейские задержали петербуржца по подозрению в гибели женщины на проспекте Энтузиастов

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего").

В понедельник, 22 декабря, в отдел полиции Красногвардейского района поступило сообщение о найденном трупе женщины в первом подъезде жилого дома № 39, корпус 1, расположенного на проспекте Энтузиастов. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По прибытии на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в квартире найдено тело 53-летней жительницы данного района с признаками насильственной смерти. Пострадавшая скончалась ещё до приезда скорой помощи.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в тот же день задержали подозреваемого — 39-летнего знакомого погибшей. Предварительно установлено, что днем 22 декабря между мужчиной и женщиной произошел бытовой конфликт, вызванный личной неприязнью, в ходе которого подозреваемый нанес ей многочисленные удары руками. Полученные травмы стали причиной гибели пострадавшей прямо на месте инцидента.

Для выяснения точной причины смерти тело доставлено в судебно-медицинский морг.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ ("умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего"). Мужчина задержан согласно статье 91 УПК РФ.

