Полиция установила личность подозреваемого в противоправных действиях в отношении несовершеннолетней, совершенных в 1999 году в Свечном переулке

В рамках расследования первоначальная квалификация деяния была изменена на пункт "в" части третьей статьи 132 УК РФ ("насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12‑летнего возраста").

В апреле 1999 года полиция получила заявление о правонарушении, совершенном в отношении несовершеннолетней девушки, родившейся в 1989 году, инцидент произошёл в парадной на Свечном переулке. Тогда же было открыто уголовное дело по статье 135 УК РФ ("рразвратные действия без применения насилия"). Хотя следствие предпринимало активные меры, определить виновного не удалось, вследствие чего разбирательство было временно остановлено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В декабре 2025 года сотрудникам криминальной полиции удалось выйти на подозреваемого посредством ряда оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 59-летний рецидивист из Петербурга.

Предполагаемый нарушитель взят под стражу и признал свою вину. Суд принял решение применить меру ограничения свободы в форме подписки о невыезде.

Расследование продолжается.

Фото: Piter.TV