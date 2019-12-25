В квартире петербуржца на проспекте Ветеранов нашли запрещённые вещества

Подозреваемый временно помещён под стражу согласно статье 91 УПК РФ.

Во вторник, 16 декабря, сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков был задержан 63-летний мужчина, проживавший в доме №175 на проспекте Ветеранов, подозреваемый в незаконном обороте запрещённых веществ. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В результате проведенного обыска в квартире обвиняемого были найдены и конфискованы 7 пакетов с растительным веществом общим весом 1200 грамм. Предварительная экспертиза показала, что в одном пакете содержалась марихуана массой 257,19 грамма. Остальная продукция ожидает дополнительного исследования специалистами.

Следственным управлением МВД РФ по Красносельскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30 и пунктом четвертым статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ ("покушение на незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Подозреваемый временно помещён под стражу согласно статье 91 УПК РФ. Сейчас правоохранительные органы проводят необходимые мероприятия для выявления иных эпизодов возможной противоправной активности гражданина.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Pxhere