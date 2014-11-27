Видео: налетчика на офис микрозаймов установили по следам ДНК, которые нашли на его одежде

Он угрожал сотруднице ножом и украл 35 тыс. рублей.

В Пензе налетчика на офис микрозаймов определили по следам ДНК. Их обнаружили на брошенной им одежде. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Разбойное нападение произошло летом 2023 года. В офис микрокредитной организации ворвался мужчина. Под угрозой расправы ножом он проник во внутреннее помещение и украл 35 тыс. рублей. Внешность злоумышленника передать очевидцы не смогли, так как он был в капюшоне. Рядом с местом происшествия нашли брошенную одежду.

С нее выделили биологические следы. Спустя три года раскрыть преступление удалось благодаря ДНК-экспертизе, она показала совпадение с данными 36-летнего местного жителя. Правоохранители задержали подозреваемого, он полностью признал свою вину. Мужчина отметил, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Полиция продолжает расследование уголовного дела по статье 162 УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Москве 37-летнего должника по алиментам обнаружили во время съемок известной телепередачи.

Видео: пресс-служба МВД РФ

