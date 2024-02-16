"Зенит" выйдет на матч с "Крыльями Советов" в специальной форме

Футбольный клуб "Зенит" проведет матч 23-го тура Российской премьер-лиги против "Крыльев Советов" в специально подготовленной форме. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.
Представители команды уточнили, что новая форма разработана с учетом клубной символики и цвета, а также будет выделять игроков на поле для зрителей и телевизионной трансляции. Отмечается, что подготовка формы началась заранее, чтобы обеспечить удобство спортсменам и эффектный внешний вид.
Кроме того, пресс-служба клуба сообщила, что решение о выпуске специальной формы связано с желанием подчеркнуть уникальность и традиции команды. Матч пройдет в рамках регулярного сезона, и клуб надеется, что форма привлечет дополнительное внимание болельщиков и спортивной аудитории.
Ранее Семак заявил, что "Зенит" наказал Вендела так, что повторять демарш не захочется.
