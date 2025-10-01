Эксперт объяснила, что важно сделать на даче в апреле, чтобы подготовить почву

Опытный садовод Валентина Грачева рассказала, какие работы на дачных участках нужно успеть выполнить в апреле, включая обработку теплиц, подготовку почвы, борьбу с борщевиком Сосновского и проращивание посадочного материала.

С наступлением апреля дачный сезон в Петербурге и Ленобласти официально стартовал, и садоводы начинают активную подготовку участков к посадке овощей и цветов. Несмотря на то что в некоторых местах снег еще не полностью растаял, владельцы участков уже сосредоточились на текущих работах.

Опытный садовод Валентина Грачева сообщила, что на северных территориях области снег все еще держится, но в Гатчинском районе почва песчаная и почти сухая. Она отметила, что на участках уже появились первые листочки на смородине, цветут крокусы и пионы, а лук и чеснок показали рост. Для ускорения таяния снега и льда на дорожках и низинах, по ее словам, можно использовать золу или торф.

Грачева также рекомендовала привести теплицы в порядок: убрать остатки высохших растений, тщательно вымыть и при необходимости дезинфицировать конструкции. Она пояснила, что для обеззараживания можно использовать серную шашку, защитив при этом металлические части специальной смазкой или покрытием. В случае, если растения болели, верхний слой почвы необходимо снять и обработать медным купоросом или бордоской жидкостью, после чего теплицу следует проветривать не менее трех дней. Подготовленную почву можно удобрять и досыпать, а затем сеять сидераты, например горчицу, которая после цветения смешивается с землей перед посадкой рассады.

Также Грачева напомнила о необходимости уборки старой травы и веток, осмотра кустарников, обрезки и обработки хвойников от короеда. Она отметила, что картофель следует перебрать и поставить на проращивание в темном помещении на две недели или на свету до четырех недель. Луковицы гладиолусов, георгинов и лилий пора доставать из укрытий и готовить к пробуждению.

