Постройки петербургского Гутуевского спиртзавода признали памятником

Пресс-служба КГИОП объявила о присвоении статуса объекта культурного наследия регионального значения производственным сооружениям бывшего Гутуевского спиртоочистного завода, расположенных на Гапсальской улице.

Охране подлежат главное заводское здание, построенное в 1896–1899 годах в традиционном кирпичном стиле, а также уникальная конструкция хранилища-цистерны, возведённого в 1914 году, представляющего собой одно из первых сооружений с применением железобетонного каркаса.

Помимо исторической и архитектурной ценности, объект важен и с точки зрения науки: в 1920-е и 1930-е годы на территории завода проводились важнейшие научные изыскания и эксперименты, касающиеся синтеза искусственного каучука.

Фото: Пресс-служба КГИОП Петербурга