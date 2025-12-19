Здание Санкт-Петербургского Тульского поземельного банка на Невском отреставрируют

В рамках ремонтных работ планируется полное восстановление кирпичной кладки фасада, обновление гладкой и рельефной штукатурки, реставрация скульптур кариатид, путти и высокорельефного украшения аттика.

Пресс-служба КГИОП Петербурга проинформировала, что дом И.Ф. Александровского, расположенный на Невском проспекте, 63, включен в программу реставрации Невского проспекта как объект культурного наследия регионального значения.

В рамках ремонтных работ планируется полное восстановление кирпичной кладки фасада, обновление гладкой и рельефной штукатурки, реставрация скульптур кариатид, путти и высокорельефного украшения аттика. Будут восстановлены оригинальные ограждения балкона в стиле балюстрады с угловыми столбиками, металлические литые кронштейны балконов, старинные деревянные двери с оригинальной фурнитурой.

Предполагается также замена и реконструкция деревянных дверей и оконных рам, а также металлических ворот. Основная стадия реставрационных работ начнётся после установления подходящей температуры окружающей среды.

