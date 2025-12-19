Власти Петербурга назвали условия для восстановления храма Святителя Митрофана Воронежского на Митрофаньевском кладбище

Территория церкви признана объектом культурного и археологического наследия XIX века, расположенным вблизи перекрестка Митрофаньевского шоссе и Малой Митрофаньевской улицы.

Администрация Северной столицы раскрыла условия возможного восстановления храма святителя Митрофана Воронежского на Митрофаньевском кладбище. Об этом пишет "Петербугский дневник".

Историко-культурное изучение территории, проведенное Центром спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН в 2024 году, стало возможным благодаря усилиям инициативной группы, борющейся за возрождение храма почти два десятилетия. Храм, спроектированный известным архитектором Константином Тоном, был возведен в 1847 году, но позже разрушен в советский период.

Археологи зафиксировали остатки стен и фундамента здания, определили точные размеры и расположение храма, а также нашли фундамент часовни странника Александра Крайнева. Результаты исследований переданы властям города. В итоге территория церкви признана объектом культурного и археологического наследия XIX века, расположенным вблизи перекрестка Митрофаньевского шоссе и Малой Митрофаньевской улицы. Распоряжением Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в декабре 2024 года объект включен в список выявленных культурных ценностей.

Сейчас существует перспектива восстановления часовни, но предварительно потребуется проведение детальных историко-культурных исследований. Решение о признании памятника зависит от двух ключевых факторов:

Проведение полноценных археологических раскопок.

Выполнение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), назначаемой непосредственно после завершения раскопочных работ.

Министерство культуры Российской Федерации в настоящий момент рассматривает соответствующие экспертные материалы.

Фото: Pxhere