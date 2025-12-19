Власти Петербурга назвали условия для восстановления храма Святителя Митрофана Воронежского на Митрофаньевском кладбище

Администрация Северной столицы раскрыла условия возможного восстановления храма святителя Митрофана Воронежского на Митрофаньевском кладбище. Об этом пишет "Петербугский дневник".
Историко-культурное изучение территории, проведенное Центром спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН в 2024 году, стало возможным благодаря усилиям инициативной группы, борющейся за возрождение храма почти два десятилетия. Храм, спроектированный известным архитектором Константином Тоном, был возведен в 1847 году, но позже разрушен в советский период.
Археологи зафиксировали остатки стен и фундамента здания, определили точные размеры и расположение храма, а также нашли фундамент часовни странника Александра Крайнева. Результаты исследований переданы властям города. В итоге территория церкви признана объектом культурного и археологического наследия XIX века, расположенным вблизи перекрестка Митрофаньевского шоссе и Малой Митрофаньевской улицы. Распоряжением Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в декабре 2024 года объект включен в список выявленных культурных ценностей.
Сейчас существует перспектива восстановления часовни, но предварительно потребуется проведение детальных историко-культурных исследований. Решение о признании памятника зависит от двух ключевых факторов:
Проведение полноценных археологических раскопок.
Выполнение государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ), назначаемой непосредственно после завершения раскопочных работ.
Министерство культуры Российской Федерации в настоящий момент рассматривает соответствующие экспертные материалы.
